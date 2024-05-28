華孚越南廠 明年Q4完工

車用機殼廠華孚（6235）昨（28）日召開股東會，董事長蔡豐賜表示，因應市場需求，華孚近年積極擴產，包括大陸馬鞍山廠、含山廠、當塗廠均有擴產計畫；其中，當塗廠將在今年底加入量產行列，越南廠則預估明年第4季完工。

蔡豐賜分析，大陸崛起對全球供應鏈產生重大影響，加上美中政治角力持續，供應鏈布局必須要更加謹慎，包括「中國大陸+1」、「台灣+1」都是選項之一。

華孚去年每股純益4.17元，通過配發每股現金股利1.68元，盈餘配發率約四成，引發現場小股東質疑。對此，蔡豐賜回應，主要考量擴產需要保留較多現金，盼股東體諒。

展望後市，蔡豐賜指出，特斯拉興起對汽車產業產生驚天動地的變化，電動車也帶動汽車零件輕量化趨勢，智慧座艙興起也對零組件需求提升，上述各種趨勢都成為華孚近年來關鍵的成長動能，而目前這些需求與動力仍存在。

據悉，華孚去年車載營收占比約91%，純電動的新能源車業務比重則有53%，估計今年比重與去年相當。華孚總經理甘錦添表示，歐洲市場在政策鼓勵下，鋁鎂合金採用比重有望攀升。