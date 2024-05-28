弘凱Q2車用訂單回溫
弘凱（5244）昨（28）日召開股東會，董事長黃建中表示，今年第1季是營運谷底，第2季車用訂單回溫，預期今年營運將逐季成長，大陸南通廠預計今年底啟用，明年第2季營運；此外，今年底也規劃至東南亞布局。
黃建中表示，雖然大陸市場整體大環境不太好，但公司目標還是穩定成長，將調整策略，也積極布局海外市場。目前稼動率約六至七成，預計提升到八至九成。弘凱這幾年獲利還算穩定，營運穩健發展。弘凱第1季每股純益0.57元。
黃建中說，車市長期正面看待，雖然整體環境有些波動，但看好訂單量持續成長，雖然價格競爭激烈，車用產品將以創新力、產品差異化取得客戶認可，今年目標擴大營收市占率，下半年會有策略調整。
針對HUD抬頭顯示器業務，黃建中表示，目前小量出貨，今年可看到相關營收成長，目前已切入兩款中高階車款車型。
黃建中表示，南通廠預計今年第4季啟用，明年第2季營運；針對歐美日市場，今年東南亞將規劃新的生產基地。弘凱總經理曾智宏表示，今年上半年有點辛苦，大陸車用市場低迷，但5月開始車用接單訂單回溫，客戶新案跟現有客戶數量上都增加。
弘凱營運聚焦市場如高階電競、電腦周邊相關產品應用，並深化在智能座艙、汽車電子、智能感測、新型顯示等應用領域開發高附加價值產品，提升終端應用產品設計之整合度，減小產品尺寸和提升產品模組集成度。
弘凱2023年財報稅後純益1.63億元，年減6.74%，每股純益2.4元，每股配發現金股利1.2元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言