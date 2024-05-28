弘凱Q2車用訂單回溫

弘凱（5244）昨（28）日召開股東會，董事長黃建中表示，今年第1季是營運谷底，第2季車用訂單回溫，預期今年營運將逐季成長，大陸南通廠預計今年底啟用，明年第2季營運；此外，今年底也規劃至東南亞布局。

黃建中表示，雖然大陸市場整體大環境不太好，但公司目標還是穩定成長，將調整策略，也積極布局海外市場。目前稼動率約六至七成，預計提升到八至九成。弘凱這幾年獲利還算穩定，營運穩健發展。弘凱第1季每股純益0.57元。

黃建中說，車市長期正面看待，雖然整體環境有些波動，但看好訂單量持續成長，雖然價格競爭激烈，車用產品將以創新力、產品差異化取得客戶認可，今年目標擴大營收市占率，下半年會有策略調整。

針對HUD抬頭顯示器業務，黃建中表示，目前小量出貨，今年可看到相關營收成長，目前已切入兩款中高階車款車型。

黃建中表示，南通廠預計今年第4季啟用，明年第2季營運；針對歐美日市場，今年東南亞將規劃新的生產基地。弘凱總經理曾智宏表示，今年上半年有點辛苦，大陸車用市場低迷，但5月開始車用接單訂單回溫，客戶新案跟現有客戶數量上都增加。

弘凱營運聚焦市場如高階電競、電腦周邊相關產品應用，並深化在智能座艙、汽車電子、智能感測、新型顯示等應用領域開發高附加價值產品，提升終端應用產品設計之整合度，減小產品尺寸和提升產品模組集成度。

弘凱2023年財報稅後純益1.63億元，年減6.74%，每股純益2.4元，每股配發現金股利1.2元。