感測器也搭上AI散熱潮 這檔電機股飆漲停
AI浪潮帶動液冷散熱需求大增，健策（3653）飆上千元大關，奇鋐（3017）28日也強漲6.1%，而製程自動化感測器大廠桓達（4549）也受惠，因伺服器在降溫過程中需用到感測器及流量計，桓達28日也急拉至漲停板163.5元，波段漲幅達7成。
AI伺服器從氣冷轉水冷階段，除了奇鋐、雙鴻（3324）等散熱大廠從中受惠，生產自動化感測器的桓達也因AI伺服器在降溫過程需用到感測器及流量計而受惠。
桓達看好大陸電子及半導體業設備導入AI功能，今年將搶攻大陸電子及半導體業對流量計及感測器的商機，預期今年大陸市場業績可望有二成以上增幅。桓達營收占比中國占28%，美國28%，台灣19%，歐洲15%。
美國市場仍以頁岩油產業為主，客戶新增新型浮球連續式感測器、多功能壓力式傳送器及分離型ODM流量計等新產品，桓達今年北美市場營運力拚回到2022年水準。
台灣市場成長動能則來自智慧建築、水處理等產業，桓達也計畫參與政府水處理專案標案投標。
桓達第1季稅後純益0.64億元，季增6.6%、年增21.88%，每股稅後純益1.18元，為同期第四高。桓達先前公布4月注意自結，4月合併營收1.14億元，年增0.88%，稅後純益1,500萬元，年減31.82%，每股純益0.27元。
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