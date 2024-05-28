機器人飆股多 昆盈、穎漢再衝漲停 這檔六天漲7成

機器人概念股520以來持續飆漲，在輝達（Nvidia）執行長黃仁勳抵台的消息激勵下，多檔機器人股28日仍是強勢飆上漲停鎖死，昆盈（2365）一開盤就跳空以漲停36.1元開出後鎖死，創2008年7月以來新高，統計6個交易日股價飆漲70.28%；羅昇（8374）也是空跳以漲停49.5元開出後鎖死，6個交易日股價大漲61.5%。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月4日至7日將開展倒數，「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提前來台，進一步推升機器人概念股的漲勢，指標股所羅門雖然漲多休息，但28日包括昆盈、羅昇、凌華（6166）、穎漢（4562）、欣技（6160）等仍是衝上漲停，股價強勢上攻。

昆盈公告4月自結獲利，單月營收0.86億元，淨利0.11億元，每股純益0.06元；昆盈首季營收2.24億元，淨利0.35億元，每股純益0.16元；累計前4月每股純益0.22元；昆盈一開盤就跳空以漲停36.1元開出後鎖死，創2008年7月以來新高，排隊買單超過1.9萬張，統計從520以來，6個交易日股價飆漲70.28%。

羅昇也是空跳以漲停49.5元開出後鎖死，創2012年5月以來的新高價，統計6個交易日股價大漲61.5%，排隊買單超過6,300張；欣技以28.15元漲停開出後鎖死，排隊買單超過2,400張。

穎漢同樣空跳以漲停38.35元開出後鎖死，排隊買單超過4,000張，股價創2018年9月以來新高；凌華早盤以79.6元平盤開出，一度翻黑至79.5元之後翻紅衝上漲停87.5元鎖死，排隊買單超過3,800張。

凌華與鴻海（2317）合資機器人公司法博智能（FARobot），該公司2020年第3季成立，鴻海持股51%、凌華占股49%；法博智能「企業級機器人管理平台」能讓不同廠牌的機器人和自動化設備相互溝通並即時反應的方案；此外，法博智能也推出自主移動機器人（AMR）系列，2022年正式量產。