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股王信驊目標價上調至4,200元 高盛重申「買進」評等

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
信驊營運長謝承儒。圖/聯合報系資料照片
信驊營運長謝承儒。圖/聯合報系資料照片

股王信驊（5274）受惠近期AI浪潮趨勢，激勵近日股價向上推升。外資高盛表示，受惠訂單動能強勢，加上AI伺服器（GB200系統）中的基板管理控制器（BMC）價值提高，目標價由3,880元上調至4,200元，再次重申「買進」評等。

高盛分析，短期內，信驊的伺服器庫存需求強勁，尤其中國大陸和部分來自美國一些雲服務提供商（CSP）的需求增長，加上AI伺服器（包括GB200系統）的訂單拉貨動能情況良好，預計2024年第2季度將月增雙位數，大約21%。

展望2024-2026年每股稅後盈餘（EPS）預測，高盛預計將上調11.4%、12.6%、8.3%。未來短期訂單及AI伺服器的整體潛在市場（TAM）都將帶來額外增長，預計2024年營收將年增67%。

另外，信驊營收前景亮眼，2025年將開始提升動能，尤其BMC的相關業務部門收入將有高度相關性，預計2024-2026年營收、獲利複合年增長率（CAGR）將進一步加速至54%、66%。

AI 伺服器

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