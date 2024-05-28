中國積極打造半導體國家隊 矽力股價創逾一年新高

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）受惠於中國政府強勢打造半導體國家隊，並且設立大基金，後續將有望帶動中國半導體內需市場發展，法人看好矽力*-KY亦有望受惠其中，推動矽力*-KY股價今日創下超過一年以來新高價位，股價盤中強漲超過6％。

美國全力圍堵中國半導體產業發展，中國目前仍力求突圍，並且傳出將設立國家大基金第三期，資本額上看人民幣3,440億元（約合新台幣1.5兆元），準備強勢發展自有半導體供應鏈。

法人指出，由於中國雖被限制在成熟製程領域發展，不過目前中國官方已經開始要求供貨給中國市場使用的終端產品必須在中國本地製造及使用中國IC設計廠產品，以替代非中國廠商產品線，因此矽力*-KY後續將有機會全面受惠，被擴大應用在資料中心、伺服器、車用、基地台或消費性市場等相關領域。

矽力*-KY公告4月合併營收達14.99億元、月減1.4％、年成長29.9％，累計今年前四月合併營收為53.37億元、年成長16.3％。法人預期，隨著電源管理IC市場去化可望告一段落，加上下半年中國有機會刺激內需市場需求，矽力*-KY下半年營運將有望開始回溫。