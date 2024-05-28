長榮鋼兩業務穩定成長

長榮鋼（2211）昨（27）日股東會，出席率75.9%，由長榮鋼董事長林耿立主持，順利通過各項決算表冊及配發現金股利6.5元，對於今年的營運展望，持續看好鋼構、環保兩大業務同步穩定成長。

長榮鋼董事長林耿立表示，今年年鋼構市場仍受到營造缺工及通貨膨脹等因素之影響，但預期景氣將開始回穩，公司營運的兩大業務，鋼構業務已提前達成2024 年接單目標，並超出工廠產能需求量。至於環保業務，預期今年度廢棄物處理量將較為下滑，但因完成整建升級之1號爐能提高運轉處理效能，預期可將收益影響降至最低。

另外一家轉投資公司水美工程，雖面臨新設處理廠運行競爭，但因擁有處理能力強、允收範圍廣之優勢，除爭取市場上較難處理且高單價之廢棄物以維持獲利外，俟增建「43 噸／日焚化爐新產線工程」上線運行後，更利於業務案件爭取，以提高競爭力。

榮鼎綠能，熱處理單元規劃全年處理量約21萬9千噸、售電度數約1億7,081萬度；厭氧消化單元於今年2月1日完成功能測試，桃園市政府於今年 3月15日同意備查測試結果報告，今年3月29日提送全廠完工報告及各項相關文件，後續將待桃園市政府進行審查等行政流程，預期今年取得商轉營運許可，全年售電度數約220萬度。