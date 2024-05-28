雲品大舉拓展委託經營

國際觀光熱潮報到，雲品準備好了。飯店股雲品（2748）董事長盛治仁表示，目前雲品已簽約15處委託經營案，有七處籌備中、新據點下半年開幕，另擬成立新品牌，將注入「永續、環保與文化藝術」三大經營理念的新量能。

雲品昨（27）日召開股東會，向股東報告2023年財報及盈餘分配案，每股將發放現金股利2元，將營運成果與股東分享，並在會中全面改選五席董事、三席獨立董事，由盛治仁續任董座。

盛治仁在會中表示，雲品積極拓展委託經營管理事業以分散營運風險。委託經營管理所帶來的獲利貢獻，從2022年5,042.9萬元成長到2023年的7,860.4萬元，年增幅度達55.87%，不僅使獲利有所成長，更優化了營業利益率。

雲品昨日股東會中全面改選五席董事、三席獨立董事，董事分別由盛治仁、丁原偉、曾貴蘭、辜懷如、 Elaine Shihlan Chang 當選，獨立董事則分別由陳慰慈、宋文琪、羅名威擔任雲品的獨立董事。陳慰慈為曾任台灣電力(股)公司副總經理，已擔任過一屆的雲品國際獨立董事，另，原張汝恬、張鎮安二位獨立董事則因屆滿不續任之故，今年由宋文琪、羅名威當選為雲品獨立董事，宋文琪曾任台北101董事長一職，羅名威則為眾達國際法律事務所律師。

展望後市，國際旅客入境人數大幅恢復，目前君品酒店海外旅客占比已逐步恢復至疫情前水準，君品酒店住房率與平均房價亦接近疫前水準。

雲品國際積極推展委託經營事業，目前雲品已簽約15處委託經營案，已有八處營運中，七處正緊鑼密鼓地籌備中，今年將會有新據點於下半年開幕，據點間發揮人力互相支援效益，聯合接單進行推廣銷售，進而降低營運成本，將直接對毛利率與營業利益率有正面挹注。

看好國際觀光復甦與國際航班增加促進觀光餐飲業發展，目前仍有許多對於永續、環保與文化藝術經營理念的業主與雲品積極洽談委託經營案中，全台有多處案源討論提案中，亦規劃成立新品牌，未來將在國際擴展更多市占率與品牌能見度。