走著瞧擬轉一般板上市
信任科技業者走著瞧-創（6902）昨（27）日舉行股東會，執行長暨總經理郭建甫表示，公司營運持續穩定成長，近期取得數位發展部數位產業署出具「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」意見書。走著瞧共同創辦人暨董事長鄭勝丰並透露，公司將提出改列一般板上市申請。
走著瞧去年合併營收7.71億元，年增83%；營業淨利2,000萬元，為公司成立以來，首度達成全年獲利；歸屬母公司淨利500萬元，每股純益0.16元。
走著瞧今年首季營收2億元，季減2%，年增14%；營業利益200萬元，優於去年同期虧損；歸屬母公司淨利1,200萬元，較前一季轉盈，年成長503%，每股純益0.36元。
鄭勝丰表示，將持續透過資本市場支持、拓展營運版圖，今年拚獲利倍數成長。
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