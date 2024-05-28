GIS 樂觀下半年營運

鴻海集團旗下觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）昨（27）日召開股東常會，董事長周賢穎指出，隨著庫存去化趨向健康，加上AI PC、AI手機帶動觸控模組、指紋辨識模組需求成長，看好今年營運有望自谷底翻揚，逐季走升，下半年優於上半年。

GIS今年首季每股純益0.15元，較去年第4季每股淨損2.65元、去年同期每股淨損3.43元出色。周賢穎表示，GIS目前在指紋辨識業務已取得重大進展，除了增加許多新客戶，應用的機種也有從高階向下滲透的趨勢，預料今年相關業務將比去年成長五成以上。

周賢穎說，目前中高階手機採用高解析度OLED面板的比率愈來愈高，過往光學式指紋辨識已開始不敷使用，改採辨識率更佳的超音波式指紋辨識技術，有助GIS出貨動能轉強。

據悉，GIS過去指紋辨識模組的手機客戶主要為三星及小米，近年順利打入其他品牌廠供應鏈，除蘋果之外，幾乎全球前五大手機廠的指紋辨識模組均由GIS供貨。

此外，GIS配合母公司鴻海集團搶攻車用市場，目前相關觸控面板產品也都積極朝車載市場發展。周賢穎證實，鴻海集團車用案子中，幾乎都有GIS的觸控產品，目前車載業務穩健成長。

周賢穎表示，GIS正在積極轉型，目標未來三年內，光學與車載等產品能營收比重能從目前不到二成，大幅成長至五成，藉此完成轉型願景，並評估非大陸的海外生產據點，目前初步鎖定東南亞地區，預估今年底前會拍板定案。

展望未來，周賢穎強調，AI時代確實為手機、筆電帶來新的商機，而相關零組件的需求也跟著提升，從目前接單狀況來看，GIS已逐步走出營運谷底，預料下半年將優於上半年，營運表現力拚回溫。