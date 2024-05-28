凌陽、鈺創攻生成影音

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳高喊生成影音將是「AI產業下一件大事」；輝達並預期用於汽車業的影音AI模型是該公司晶片銷售一個重要驅動力。針對相關趨勢，台廠凌陽（2401）、鈺創準備好了，將跟隨輝達腳步搶市。

凌陽挾多年在車用影音市場耕耘技術，已取得市場一席之地；鈺創以異質整合技術強攻影音訊號處理市場，並已邁入量產，搶第一手商機。

黃仁勳登高一呼看好AI生成影音發展，市場同步對凌陽、鈺創按讚，凌陽昨（27）日股價大漲5.9%、收33.15元，鈺創也勁揚超過4.5%、收52.9元。

黃仁勳認為，生活有許多資訊必須以影音、物理學為基礎，因此AI產業下一個新趨勢，是能夠創建影音並進行類人語音互動的AI新模型。

輝達財務長柯蕾絲補充，用於汽車業的影音AI模型，逐漸成為輝達晶片需求的一大驅動力。舉例而言，特斯拉已將其用於AI訓練的處理器集群擴大到約3.5萬組H100晶片，以實現自動駕駛，看好汽車業有望成為今年輝達資料中心業務中，規模最大的企業垂直市場。

綜觀來看，訓練和運作先進AI系統，需要更強的運算能力，帶動對輝達 Grace Hopper晶片（如H200）的需求，除了OpenAI，Google和臉書母公司Meta Platforms等輝達其他客戶都已發表AI圖像或影音生成平台。

輝達領頭高喊影音AI模型是下一件大事，主攻車用領域的凌陽成為市場關注焦點。據悉，車用市場一直是凌陽銷售主力，過去主要以Display Audio、手機與車機互聯晶片為主，為爭取汽車電子化商機，現階段專注在車用資訊娛樂系統（IVI）及駕駛輔助系統（ADAS）應用單晶片，並結合環景影像（AVM）及駕駛監控感測器。

鈺創也積極切入相關市場。鈺創董事長盧超群先前指出，該公司具備邏輯IC、DRAM研發技術，目前已經推出MemorAiLink產品線強攻異質整合市場，並開始進軍影音訊號處理器市場，當前已經進入量產階段。

盧超群分析，鈺創開發的MemorAiLink平台可讓記憶體與不同元件封裝整合，不僅能實現高度複雜的晶片設計及縮短產品上市時間，還可以切入影音擷取IC次系統市場，後市可期，為鈺創業績增添更多柴火。