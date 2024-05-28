廣運（6125）近期搭上AI機器人題材列車，股價漲勢凌厲，被市場喻為可能是「所羅門第二」的潛力AI機器人股；昨（27）日股價開高震盪，盤中最高上衝到130.5元，下半場漲勢收斂，終場上漲5元，收在124元。

廣運第1季每股純益（EPS）0.06元，近來啟動投資架構重組作業，將子公司廣運自動化工程（昆山）持有的金運智能電子（蘇州）全數股權出售，進行大陸子公司內部投資架構重組，為子公司日後上市準備。

廣運表示，近年大舉投入公共工程業務，交期排到2026年；將在集團多元化布局陸續展現成果之際，迎接黃金十年。

投資人如看好廣運後市，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與行情。

（台新證券提供）

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