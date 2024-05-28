佳邦 買進逾120天
佳邦（6284）三喜臨門，首先是陸系品牌手機需求增加，帶動佳邦小型功率電感出貨量攀升，其二是併購環宸壓電材料相關效益開始發酵，第三是其GPS天線獲得大量導入電動車應用，三大動能推升今年業績力拚新高。
關於客戶經營，佳邦致力於提高關鍵產品市占，並且成為重要供應商，例如GPS天線市占率現階段達30%至40%、穩坐前三大，力拚市占率過半。
另外則是在DD5的貢獻，伴隨傳輸速度及頻率提升，DDR5模組需要提供更多線數給資料匯流排，輸出電壓準確度提高，新一代DDR5將電源管理IC放在模組上，同步搭載電感產品，成為電感新的出海口。
看好相關題材的投資人，可挑選價內外5%以內、且距到期日120天以上之權證介入。
（兆豐證券提供）
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