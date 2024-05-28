鈺寶將掛牌 力拚轉盈

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

神盾集團又有小金雞將掛牌，旗下無線音訊控制晶片與模組廠鈺寶（3150）今（28）日舉行上市前業績發表會，預計第2季底前在創新板掛牌。法人估計，該公司歷經去年的庫存調整，今年業績看增七成以上，並將轉虧為盈。

安國在2013年投資鈺寶，目前持股比重約三成多，而神盾在2022年成為安國母公司。鈺寶去年營收2.19億元，年減逾四成，每股淨損0.7元；今年累計前四月合併營收1.02億元，年增13.7％；首季每股淨損0.03元。

法人預估，隨著鈺寶營運表現逐漸加溫，本季應可見到單季轉盈。由於其主要產品線條型音箱（Sound Bar）今年在新增客戶加持下，業績有望倍數成長，而相關應用又占該公司超過七成營收比重，因此推算今年整體業績表現看增七成以上。

目前鈺寶的產品主要應用於家庭影音娛樂、樂器等，打進不少品牌供應鏈，其中樂器應用多以模組形式出貨，去年是首個完整的出貨年。鈺寶評估因有新客戶加入，今年相關業績會增長。

控制晶片 營收 神盾

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