中低價題材股 點火

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（27）日隨美科技股持續走揚，再寫歷史高點，盤面題材股各自表態，盟立（2464）、萬海、聯電等法人近日敲進的中低價股強勢點火，市場專家預期後市輪漲態勢不變，但短多操作切忌追高殺低。

雖然美聯準會（Fed）偏好的指標PCE物價指數即將揭曉，但市場多頭氛圍不減，美股四大指數上周五同步收紅，人工智慧（AI）多頭指標輝達（NVIDIA）再創新高，引領相關概念股同步跟漲，台股延續盤堅走勢，站上21,800點。

盤面無論電子或傳產題材股，都有強勢股積極表態，以法人近五日買超逾3,000張，且低於百元個股來看，盟立、聯鈞、永崴投控、昆盈、萬海、豐藝、鈺創、四維航、華晶科、聯電、慧洋-KY、仁寶等代表個股，漲幅達2%至10%不等。

AI教父黃仁勳提早來台，引爆超級股東會行情，其中，機器人概念股持續走高，盟立在特定外資加持下，昨日盤中鎖住漲停收68.2元，創掛牌以來收盤新天價，另一檔昆盈爆量後籌碼成功換手，無懼遭證交所列入注意股，早盤即亮燈關門收在32.85元。

紅海危機延續，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數自5月開始大幅反彈，永豐投顧認為，歐洲旺季提前，及美洲線進入需求旺季、亞洲中轉港塞港加劇，運價未來幾個月易漲難跌，萬海等貨櫃航運股獲利持續看俏，四維航、慧洋-KY等散裝航運股同步強勢。

台股 盟立 萬海

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