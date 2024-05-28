旺矽、蔚華科 四檔閃亮

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
旺矽、蔚華科相關權證
旺矽、蔚華科相關權證

隨著AI發展對於運算速度、體積及散熱的要求，先進封裝格外受到重視，法人看好CoWoS、共同封裝光學元件（Co- Packaged Optics, CPO）等相關設備、製程等供應鏈可望持續受惠，旺矽（6223）、蔚華科（3055）等股將搭上順風車，投資人可透過權證商品靈活布局。

輝達在上周財報會議中也拋出新亮點，即是專為AI設計的「Spectrum-X」乙太網路平台，讓AI通訊網路效能大增1.6倍， 滿足生成式AI資料高速傳輸需求，預期未來一年內將躍為營收貢獻數十億美元的強大產品線；另一方面，台積電北美技術論壇發表A16技術，整合CoWoS封裝成為CPO，將光連結直接導入封裝中，相關PCB零組件、光纖網路設備供應鏈等頓時升級市場新亮點。

因應AI對算力的高度需求，先進封裝格外受到重視，本國投顧法人分析，台積電先前投資900億元於竹科銅鑼園區設立先進封裝廠，計畫2024年底CoWoS產能翻倍，台積電在先前法人說明會中也表示全年資本資出的10%將投入先進封裝、測試、光罩等產能擴增，且2025年還會持續擴充CoWoS封裝產能，相關設備、製程等供應鏈業績表現可期。

在兩岸半導體設備市場多年的蔚華科也是CoWos概念股一員，而旺矽受惠打入輝達供應鏈，已接獲中國大陸多家客戶訂單，近來業績已經逐漸放量。

看好旺矽、蔚華科後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的權證入手。

AI CoWoS 台積電

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