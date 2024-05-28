億光、材料 選逾兩個月

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線走勢相對抗震，有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考億光（2393）、材料-KY（4763）等表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

億光方面，展望今年，億光表示，預期第2季及全年營收將有雙位數成長，其中不可見光成長超過10%，車用維持雙位數成長，持續處分低毛利產品。

億光、材料-KY相關權證

針對未來策略，億光指出，LED產業進入成熟期，營收規模成長不是追求目標，將持續提升毛利率，聚焦本業，毛利率展望維持約30%。

億光表示，消費性、家電及車用領域市況已有明顯好轉，車用顯示器及車內外之照明將有雙位數成長，預期今年車用成長性最高，其次為不可見光、消費性電子及背光、照明。

至於材料-KY，公司表示，絲束、長絲及醋片需求強勁，持續與客戶溝通交貨排程，加上後續新產能陸續開出，配合2024年售價優於2023年下，樂觀看待全年出貨可望再創新高、達到雙位數成長。法人預估下半年營收、獲利有機會創高。

材料指出，第1季毛利率約67%，與前一季持平，但高於過去五年約39%的平均水準；首季每股純益（EPS）24.48元創歷史新高。材料強調，目前絲束、長絲及醋片需求強勁，持續與客戶溝通交貨排程，預計2024年售價優於2023年，加上產能持續增加使經濟規模擴大，暨原料（醋酸、木漿）價格維持低檔等因素，致營收及毛利率成長可期。

若是投資人看好此兩檔，可選擇價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的的權證入手。