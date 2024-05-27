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聯發科股價「四大利多催化」長線猛 瑞銀大升目標價至1550元

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
聯發科全力積極衝刺AI市場，法人認為，三大優勢可望成為挑戰高通的關鍵。 圖／聯合報系資料庫
聯發科全力積極衝刺AI市場，法人認為，三大優勢可望成為挑戰高通的關鍵。 圖／聯合報系資料庫

瑞銀27日起一連四天在香港舉辦「2024亞洲投資論壇」，今年主題聚焦人工智慧（AI）。亞洲區半導體產業分析師林莉鈞認為，未來聯發科（2454）數年的增長周期正式啟動，將評等升至「買進」，目標價由1,070元大升至1,550元，將成亞太科技廠的焦點。

論壇首日，林莉鈞以台廠AI指標股聯發科為例，分析聯發科的四大利多，將催化股價長期上漲，因此將評等升至「買進」，目標價由1,070元大升至1,550元，激勵今日股價一度亮燈漲停，漲停價1,310元創歷史新高。

四大利多分別為：一、新旗艦機系統單晶片（SoC）價格下半年將大漲30%-40%，明年再漲10%-20%，帶動2024、2025年旗艦機SoC銷售額將年增83%與66%；二、聯發科與微軟合作的Windows on ARM（安謀架構）的CPU，將於2027-2028年帶來2.88-4.75億美元的專利費收入。

三、超大規模數據中心對於定製型推理晶片需求暴增，對雲端ASIC長期利好；四、汽車市場將於2027-2028年貢獻約10%銷售額。瑞銀預估，2023-2028年間，聯發科因相關新的驅動因素，將帶動營收以年複合成長率（CAGR）達29%的速度高速成長。

在新旗艦機方面，瑞銀分析，邊緣AI未來必然需要更強的運算能力，因此智慧型手機SoC中的NPU、CPU和GPU皆需要提升算力動能。另推測，邊緣AI的初步浪潮，可能將擴大聯發科在安卓高端智慧型手機的市場，與高通目前的技術相比，聯發科具頗優勢。

此外，在3奈米製中，先進晶片也可能將提高成本，預計2024年下半年新一代旗艦SoC的售價將比目前一代高出30%-40%，並且2025年價格可能再上漲10%-20%。

展望聯發科未來三至五年，瑞銀認為，聯發科可能正處於另一個增長周期的起點，驅動因素多樣，包括高端智慧手機的生成AI、CPU、WOA（Windows on Arm）PC、雲端ASIC、汽車、Wi-Fi 7、物聯網等。

此外，至2026-2027年，聯發科增長軌跡強勁，毛利率也將保持穩定。其中，每股稅後盈餘（EPS）的年複合增長率，與過去10年為11%相比，未來將約在2025-2028年將加速至17%，反映多元化業務所帶來的強勁收益成長。

瑞銀 聯發科

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