良得電股東會／第二季毛利率將優於第一季 毛利率可望逐步上揚

良得電（2462）27日舉行股東會，該公司表示，隨著產品轉型、客戶轉型及優化產品組合，2024年第二季毛利率將會優於第一季。預期第一季營收、毛利率應該會是全年低點。隨著越南廠加入營運，不斷上漲的銅價大多可以轉嫁，今年4月份毛利率恢復至去年高峰位置，未來毛利率、營益率可望逐步上揚，全年本業獲利增幅將優於營收成長率。

整體而言，良得電說，在客戶及產品轉型有成，4月份獲利再創今年新高，前四個月獲利已超過2023年上半年獲利。近來銅價飆漲，反應成本調升產品報價，平均單價漲勢高於前4月，加上因產品組合、新客戶貢獻，預期單季營收有機會成長，毛利率也恢復成長，下半年整體營收看法樂觀。若銅價維持高峰，除有利於今年營收成長，獲利增幅更勝於營收的表現。

良得電指出，整個資訊產業AI領域是未來重點，預估AI PC的電源連接器需高瓦數的電流，與過往電競筆電類似，台灣良得在此供應鏈仍有一定優勢。

良得電目前在AI 伺服器、智慧產品及遊戲機持續成長外，電動車車用線除歐洲穩定的出貨，今年在大陸市場也有新斬獲，新開發的中國最大電動車車廠的線材將於6月中、下旬批量試產。歐洲家電今年新增許多開發案,主要集中在高毛利的無鹵料與H05V2V2-F(耐高溫)等特殊產品。

至於期盼許久的低軌衛星線材，美國目前已在營運的低軌衛星公司產品將於6月起開始出貨，下半年將會穩定供貨。另一家美國網路電商發展低軌衛星公司良得為主要供應商，目前也已於惠州開始試產。公司規劃未來美國二大低軌衛星線材將於越南廠量產。台灣良得未來開發重點也將以Data Cabl、高速傳輸線為方向，因應客戶需求及越南廠營運，設備資本支出今年將倍增。