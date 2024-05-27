神盾小金雞鈺寶將掛牌 今年業績看增七成以上

神盾集團又有小金雞要掛牌，其旗下無線音訊控制晶片與模組廠鈺寶（3150）將於28日舉行上市前業績發表會，預計於第2季底前在創新板掛牌。法人估計，該公司歷經去年的庫存調整，今年業績看增七成以上，並將轉虧為盈。

安國是於2013年投資鈺寶，目前持股比重約三成出頭，而神盾又於2022年成為安國母公司。鈺寶去年營運表現受到整體市況影響，營收為2.19億元，年減逾四成，每股淨損0.7元，今年累計前四月合併營收為1.02億元，年增13.7％，首季每股淨損0.03元。

法人預估，隨著鈺寶營運表現逐漸加溫，本季應當就可見到單季轉盈。由於其主要產品線條型音箱（Sound Bar）今年業績有望倍數成長，而相關應用又約占該公司七成營收比重，因此今年整體業績表現可望看增七成以上。

鈺寶總經理黃良駿指出，目前該公司Sound Bar應用產品的市占率約30％，現階段在前十大客戶中，已有7家是其客戶，預計下半年再增加1家大客戶，明年再添2家，且在各客戶端的滲透率都會持續成長，希望在3年內可挑戰相關應用的全球市占第一。

目前鈺寶的產品主要應用於家庭影音娛樂、樂器等，預計第3季增加電競耳機應用出貨。