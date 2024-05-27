快訊

台股續飆！30檔ETF收盤創新高同慶 「這1檔」人氣最旺

新竹豪宅惡火肆虐…實價揭「晴空匯」房價驚人跳漲 他2個月前轉手大賺2698萬

國一4車追撞！休旅車夫妻遭「夾扁」雙雙喪命 救援慘況曝光

神盾小金雞鈺寶將掛牌 今年業績看增七成以上

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

神盾集團又有小金雞要掛牌，其旗下無線音訊控制晶片與模組廠鈺寶（3150）將於28日舉行上市前業績發表會，預計於第2季底前在創新板掛牌。法人估計，該公司歷經去年的庫存調整，今年業績看增七成以上，並將轉虧為盈。

安國是於2013年投資鈺寶，目前持股比重約三成出頭，而神盾又於2022年成為安國母公司。鈺寶去年營運表現受到整體市況影響，營收為2.19億元，年減逾四成，每股淨損0.7元，今年累計前四月合併營收為1.02億元，年增13.7％，首季每股淨損0.03元。

法人預估，隨著鈺寶營運表現逐漸加溫，本季應當就可見到單季轉盈。由於其主要產品線條型音箱（Sound Bar）今年業績有望倍數成長，而相關應用又約占該公司七成營收比重，因此今年整體業績表現可望看增七成以上。

鈺寶總經理黃良駿指出，目前該公司Sound Bar應用產品的市占率約30％，現階段在前十大客戶中，已有7家是其客戶，預計下半年再增加1家大客戶，明年再添2家，且在各客戶端的滲透率都會持續成長，希望在3年內可挑戰相關應用的全球市占第一。

目前鈺寶的產品主要應用於家庭影音娛樂、樂器等，預計第3季增加電競耳機應用出貨。

控制晶片 營收 神盾

延伸閱讀

黃仁勳來台助攻！ 廣達旗下「小金雞」同步亮燈漲停

上奇「小金雞」昕奇雲端27日登興櫃 創辦人許承強：雲端影響力較IT更劇烈

揪告五人開玩 Bar BEER官方IG推出期間限定濾鏡

集團股爆發 鴻海與能率市值衝

相關新聞

黃仁勳來台助攻！ 廣達旗下「小金雞」同步亮燈漲停

隨著台北國際電腦展（Computex）即將登場，作為主要講者之一、有「AI教父」之稱的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，...

洋基工程股東會／配息18元！賴有忠交棒董事長 由原總經理劉士源接掌

洋基工程（6691）今（27）舉行股東常會，順利通過各項議案及董事改選作業。洋基並於股東會後的董事會，推選出新任董事長，...

黃仁勳來台 AI旋風再起 勤誠衝漲停、改寫新高價

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳提早在26日抵台，除參加台北國際電腦展之外，外傳還將密訪供應鏈，市場關注黃仁勳在台談話與...

光寶科股東會／總座邱森彬：液冷機櫃式電源5月送樣 明年有望貢獻營收

光寶（2301）27日召開股東常會，會中小股東問及公司在AI領域的布局進展，總經理邱森彬表示，光寶整合電源、液冷、機構、...

AI、機器人帶旺工業電腦族群 友通、其陽強攻漲停

工業電腦（IPC）族群27日股價重返攻勢，在機器人題材帶動下，包含鴻海（2317）集團旗下樺漢（6414），與鴻海合資機...

聯發科股東會／蔡明介：5G、AI、車用將是未來十年重點布局　

聯發科（2454）27日召開年度股東常會，董事長蔡明介表示，5G、AI、車用及 Arm 架構運算市場將會是未來幾年的佈局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。