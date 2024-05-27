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展碁國際法說會／上半年八大動能 樂觀下半年 AI PC 需求逐步爆發

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏基（2353）集團旗下展碁國際（6776）27日舉行法說會，展望後市，展碁雖預期上半年營運較平緩，但仍有八大營運動能，總經理林佳璋指出，今年營運呈現逐季成長態勢，且樂觀看待AI PC需求，預計下半年到明年將逐步爆發。2024全年來看，期盼營收仍將繳出雙位數成長。

林佳璋表示，今年首季較冷，預計第2季持平，整體上半年營運處於平緩狀況，但第3季市況將漸漸熱絡，呈現逐季成長態勢，預計下半年營運將優於上半年，但成長幅度仍要看全球大環境狀況，目前來看，俄烏戰爭及美中貿易戰仍是全球產業最大變數。

展碁今年累計前四個月營收達73.93億元，年增7.32%，為歷史次高紀錄。展碁預期，今年上下半年營收比重約為45：55或4：6，期望全年營收仍將維持雙位數成長。

展碁2023全年毛利率6.78%，今年首季則為6.92%，針對毛利率未來走勢，林佳璋坦言，展碁努力維持或提升毛利率，但目前整個市場需求還沒有那麼熱絡，能夠持平就要花很大力量，公司期待透過不同布局提升毛利率。

展碁看好今年上半年有八大營運動能，包含與既有通路業務的動能熱絡、微軟Surface預估推出AI PC新機、雲端租賃軟體服務持續增長、拓展將微軟Copilot的服務延伸到各種解決方案、持續擴大代理的品項、Acer power bar 海外市場規劃與布局、家電產品業務的持續增及積極布局AI業務。

林佳璋樂觀看待AI PC需求，他表示，現在才剛開始，未來前景無限，等到相關軟體、內容湧現後，就能支持AI PC成長，預計今年下半年到明年將逐步爆發。

林佳璋分析，今年PC產業動能除了AI PC外，疫情時有一波採購高潮，而現在已大致到了產品換機潮時間；至於展碁能否受惠母公司宏碁及微軟自家的Surface AI PC銷售動能，林佳璋預估相關效益將在下半年開始發酵，但最大貢獻時間應該落在2025年，關鍵點仍要看AI軟體發展狀況。

以展碁今年首季產品營收比重來看，重要子公司博瑞達占22%，為最大業績來源，其次產品比重依序為生活科技20%、資訊周邊19%、系統19%、軟體16%及系統整合4%，展碁預期今年全年業績比重變化不大，主要是因各大產品線皆會同步成長。

針對博瑞達今年狀況，林佳璋表示，去年全球石化業不景氣，博瑞達營收沒有像大部分同業一樣衰退，但獲利仍受到整體市場環境拖累，但隨著今年下半年市場環境有望好轉，預估博瑞達今年整體營運也將優於去年。

AI 營收

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