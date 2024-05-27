黃仁勳來台助攻！ 廣達旗下「小金雞」同步亮燈漲停

隨著台北國際電腦展（Computex）即將登場，作為主要講者之一、有「AI教父」之稱的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，已於昨（26）日提前抵台，並傳出將私下拜會包括廣達（2382）在內的一眾產業界大咖。而代工大廠廣達（2382）旗下鼎天（3306）、廣明 （6188） 也因此受惠，27日早盤分別以68.5元、124.5元的高價，直線飆升、雙雙衝上漲停板，表現相當驚人。

廣達旗下廣明 （6188）透過子公司達明機器人佈局機器人領域多年，日前黃仁勳釋出樂觀人形機器人前景時，就曾成功搭上此波漲勢，而如今再度被大眾看到，可見得達明在市場上擁有的高人氣。事實上達明主攻全方位AI協作機器人從適用於電子和3C產業的一般負載機器人，到半導體、物流搬運和汽車行業適用的中高負載機器人，以及最近推出的高負載機器人TM25S。

廣達集團旗下鼎天是全球衛星定位和無線通訊技術的領導廠商，所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位系統（GPS）主機板，專注于為全球客戶提供先進的位置感知、汽車雷達、雲端AI視覺解決方案和 ODM/OEM。且鼎天近來年積極發展車用產品，包括AI攝影鏡頭、先進駕駛輔助系統（ADAS）、駕駛者監控系統（DMS）等。展望未來，公司將以東南亞、歐美及日本等地為目標擴大車用市場，外界也看好後續表現。