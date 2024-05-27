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光罩股東會／第2季營收有望衝高 40奈米產品預計下半年量產

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

台灣光罩（2338）27日召開股東常會，股東會中通過去年度盈餘分派案，每股配發1.5元現金股利。光罩表示，在成功量產65／55奈米光罩後，40奈米光罩已於本月通過客戶認證，預計下半年進入量產，貢獻營收。目前正加緊開發28奈米光罩技術，預計明年完成開發並送交客戶認證。

光罩表示，未來將透過提升高階光罩比重，以及強化客戶服務，來提高市場佔有率。台灣光罩在成功量產65／55奈米光罩後，40奈米光罩已於本月通過客戶認證，預計下半年進入量產，貢獻營收。目前正加緊開發28奈米光罩技術，預計明年完成開發並送交客戶認證。

此外，台灣光罩亦針對12吋晶圓廠展開更緊密的合作計畫，目前台灣光罩的12吋營收占比已達30%以上，未來將隨12吋占比的提升而推高營收與獲利表現。除台灣光罩持續優化產品組合外，集團子公司營運也逐步向上，因此期待第2季的營收表現可創新高，而獲利表現也將回到去年第4季之水準。

展望未來，台灣光罩集團聚焦於半導體、綠色能源、智慧製造等三大核心領域。並透過集團內各家子公司的協同合作，全面資源管理，來實現集團整體價值的最大化。未來將秉持「敬天愛人、維護地球」之經營理念，推動企業的可持續發展，以期創造更多價值來回饋股東。

光罩 奈米 營收

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