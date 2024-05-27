黃仁勳來台 AI旋風再起 勤誠衝漲停、改寫新高價

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳提早在26日抵台，除參加台北國際電腦展之外，外傳還將密訪供應鏈，市場關注黃仁勳在台談話與動向。黃仁勳來台再掀一波AI炫風，帶動27日AI股表現勁揚，伺服器機殼股成為盤面焦點，其中勤誠（8210）盤中直衝漲停341元，創下歷史新高價。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將在6月4日至7日開展，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳26日提前抵台。消息人士透露，黃仁勳此行除參加台北國際電腦展之外，還將密訪供應鏈與固樁，本周四（30日）先設宴款待合作夥伴。

輝達表示客戶對下一代 Blackwell 晶片需求超過供應，採用的 OEM 廠家數將超過百家，較採用 Hopper 翻倍，挹注AI題材熱度，激勵相關題材股走高。今、明年 Nvidia GPU 產量預估將分別達400~450萬顆、550~600萬顆，法人預期今年約九成AI伺服器來自 Nvidia，而H200供應鏈已開始出貨。

勤誠為 NVL36伺服器主要機殼供應商，且和 Nvidia 合作設計 MGX 2U機殼，成為 GB200主要機殼設計廠，預計單價較傳統2U伺服器機殼高出一倍。此外勤誠過去僅供貨予一家 CSP 業者，導入 GB200伺服器後，美系四大 CSP業者皆為其客戶，出貨量將大幅提升。

法人指出，第4季系統整合廠將開始量產 GB200 NVL36伺服器，預估出貨量1,000至2,000櫃，勤誠的2U機殼已進入試產期，第3季開始出貨系統廠，預估營收可望季增15%。