光寶科股東會／總座邱森彬：液冷機櫃式電源5月送樣 明年有望貢獻營收

光寶（2301）27日召開股東常會，會中小股東問及公司在AI領域的布局進展，總經理邱森彬表示，光寶整合電源、液冷、機構、軟體與系統管理，為客戶打造AI伺服器液冷整合解決方案，其中，針對新世代液冷機櫃電源已於5月送樣，看好明年有望貢獻營收。

邱森彬進一步表示，AI伺服器占雲端運算營今年占比有望提高至12%-15%，AI從伺服器往PC等邊緣終端產品滲透，從客戶端來看，下半年AI PC需求比預期好，可望帶動今年PC產業從持平到微幅成長到年成長3%到5%，今年上下半年營收比約45:55。

他表示，隨著AI應用持續拓展，其中重中之重就在於電源，尤其運算力及電源瓦特數持續提升，帶動電源需求從3KW、5KW、明年到8KW，甚至2027年我們都因應客戶需求要提出16KW的解決方案，光寶也整合電源、液冷、機構件及軟體等提供一站式解決方案，迎合市場需求。

光寶科技董事長宋明峰表示，去年全球市場和經濟經歷前所未有的變動，我們始終相信每次危機都帶來轉機，光寶因此在風險中建構營運韌性，推動營運和獲利成長。除了策略轉型提升組織敏捷性。

作為能源管理方案提供者，光寶以轉能、節能、控能、儲能為核心發展策略，積極佈局 IoE 能源物聯網（Internet of Energy）三大關鍵領域：綠色資料中心、潔淨運輸和高效能基礎設施，致力於研發更環保、更節能的解決方案。

宋明峰表示，光寶從既有的電源管理基礎上，擴大提供資料中心等級的系統方案，領先市場推出AI伺服器電源產品、液冷系統解決方案。當中的關鍵，就是強化軟體開發、與軟硬整合的能力，讓光寶以自主的研發實力，參與供應商與客戶端新世代產品的設計與開發，共同定義行業規範、技術規格，主動提出解決市場痛點的系統性產品，提升資料中心電源系統效率與性能，進而達成綠色資料中心節能減碳的目標。