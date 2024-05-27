AI、機器人帶旺工業電腦族群 友通、其陽強攻漲停

工業電腦（IPC）族群27日股價重返攻勢，在機器人題材帶動下，包含鴻海（2317）集團旗下樺漢（6414），與鴻海合資機器人公司的凌華（6166）皆表態競揚，佳世達（2352）旗下友通（2397）、其陽（3564）更是直攻漲停板，欣技（6160）、捷波（6161）也攻上漲停。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）倒數計時，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將開第一砲，於6月2日在台大發表主題演講，概述AI生態系統的下一步發展。同時，市場持續關注輝達帶起的AI及機器人議題。

樺漢集團布局機器人相關市場，主要以機器視覺應用在AI機器人為主，如移動機器人 AMR、人型機器人、協作機器人及工業機器人，樺漢旗下超恩也推出 AMR 自主移動機器人解決方案，專注人工智慧高效能機器視覺運算主機開發設計。

樺漢總經理蔡能吉先前指出，樺漢機器人AI相關業務主要以機器視覺跟周邊為主，看好今年相關業務將持續成長。

值得一提的是，樺漢近年穩健高成長吸引國內外法人資金青睞，根據最新年報顯示，兩檔國內 ETF 已成為樺漢前五大股東，且今年前十大股東中，出現挪威主權基，並躍升第六大股東，持股比例達1.48%，這也是挪威主權基金近年罕見投資工業電腦廠商的案例。

看好機器人商機，凌華則鴻海集團合資法博智能（FARobot），該公司於2020年第3季成立，其中鴻海持股51%、凌華占股49%。

法博智能的「企業級機器人管理平台」能讓讓不同廠牌的機器人和自動化設備相互溝通並即時反應的方案。此外，法博智能亦有推出自主移動機器人（AMR）系列，並於2022年正式量產。

世達集團布局機器人商機，主要由旗下智能方案事業群操刀，涵蓋工業應用及商用領域，旗下工業電腦廠友通近年大舉切入無人商機，日前才宣布攜手高通，友通開發的工業主板採用高通QCS6490處理器，以提升自主移動機器人（AMR）、自動導引車（AGV）與工業電腦等應用的性能表現及彈性。

而佳世達集團旗下自動化領域通路商羅昇（8374）企業今年電腦展也與廣達（2382）旗下廣明（6188）子公司達明機器人合作，在羅昇攤位上展示廣明協作機器人方案，主要聚焦智慧工廠相關應用，針對電子產品進行瑕疵檢測。