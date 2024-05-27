Nvidia黃仁勳提前來台 散熱族群火燙、健策成功重返千金

「AI教父」輝達（Nvidia）執行長黃仁勳提前來台，帶動散熱族群熱度不斷，健策（3653）27日開高走高，盤中成功站上千元，成為第十六檔千金股，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）上漲超過半根停板，雙雙創下歷史新高價，其中雙鴻更是站上9字頭，成為準千金。

Nvidia 執行長黃仁勳預計6月2日在台北舉行千人演講，卻在26日提前抵台。科技鉅子日理萬機，卻整整提早一周時間抵台，法人直指就為一樁事「談訂單」，以確保供應鏈能協助推出史上最強AI晶片GB200。

健策4月營收10.99億元，月增0.5%、年增22.09%，為近8個月以來高點，累計前4月營收39.63億元，年增6.4%，健策積極卡位AI伺服器商機，與輝達（Nvidia）、超微（AMD）、英特爾等晶片大廠保持密切合作關係，預料今年起均熱片出貨量有望大幅成長，挹注業績成長。

雙鴻不僅最新的輝達（Nvidia）GB200人工智慧（AI）伺服器水冷散熱系統最快第3季末出貨，連AI筆電也將導入水冷板，預計今年底出貨，在雙箭齊發下，董事長林育申24日表示，未來兩、三年業績將呈爆發成長。

奇鋐第1季稅後純益15.64億元，季減6.4%，年增55.3%，為歷史次高，每股純益4.08元，奇鋐表示，首季是全年營運底部，看好本季營收及毛利率優於首季，第3季將明顯成長，今年呈現季季好。

其餘上漲的散熱族群還有，動力-KY（6591）、元山（6275）、建準（2421）、泰碩（3338）、台達電（2308）、協禧（3071）、尼得科超眾（6230）等。