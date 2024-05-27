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Gogolook 股東會／2024年拚轉一般板掛牌、獲利倍數成長

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Gogolook走著瞧執行長郭建甫。記者林俊良／攝影
Gogolook走著瞧執行長郭建甫。記者林俊良／攝影

信任科技業者走著瞧-創（Gogolook）（6902）27日舉行股東會。執行長郭建甫表示，因詐騙狀況猖獗，全世界受到詐騙財損去年高達一兆美元，較前一年倍增。在防詐、打詐的趨勢下，也讓公司營運持續穩定成長，去年營收7.7億元，年增83%，達成成立以來首年獲利，每股純益0.16元；今年也將積極申請轉列為一般板上市。

Gogolook 營收主要來自數位廣告、雲服務 SaaS 服務、商業服務三大塊，去年業績穩定成長，年增率分別為149%、37%、47%。

Gogolook 主要市場以東南亞為主，為加速擴大海外版圖，5月24日宣布以450萬歐元（約新台幣1.65億元），併購荷蘭的防詐服務商 Ecommerce Operations B.V.，預計第3季前完成交易。 Gogolook 指出，交易案讓雙方彼此達成區域上互補目標，Gogolook 目前來自亞洲的營收占九成以上，希望透過交易案切入歐美市場。

Gogolook 先前也公布，取得數位發展部數位產業署出具「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」意見書，共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，上市後取得新的資金並吸引高階、國際人才加入，也將提出改列一般板上市申請，透過資本市場支持持續拓展營運版圖，今年拚獲利倍數成長。

Gogolook

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