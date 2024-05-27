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Computex下周有望釋AI新進展 聯發科股價衝新天價　

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
聯發科全力積極衝刺AI市場。 (聯合報系資料庫)
聯發科全力積極衝刺AI市場。 (聯合報系資料庫)

聯發科（2454）27日早盤股價衝上歷史新高價位，且觸及亮燈漲停位階，達到1,310元的新天價。法人指出，聯發科提前受惠於下周 Computex 有機會對外釋出更多 AI PC 及車用的新進展，同時旗下達發（6526）將有望同步受惠，推動達發搭上這波AI浪潮。

聯發科早盤股價表現強勁，以上漲4.6％開出後，股價便開始一路衝開，中間一度觸及漲停位階，達到1,310元的新天價，目前報價已達到1,300元的歷史新高價位，表現相當強勁。

法人指出，Computex 將於下周舉行，屆時將會有輝達、超微、高通、聯發科、安謀等大廠都將相繼舉行活動，聯發科同樣將盛大舉行公開活動，可望釋出更多針對AI PC及車用產品的新進展，且由於聯發科切入AI相關市場，旗下達發也可望同步受惠，搭上AI商機浪潮。

聯發科公告4月合併營收為420.28億元、月減16.7％、年成長48.3％，累計今年前四月合併營收達1,754.86億元、年增41.5％，創下歷史同期次高。以美元對新台幣匯率1比32計算，聯發科預估今年第2季合併營收，將落在1,214億至1,335億之間，與前一季相比約持平至下滑9％，毛利率為47％正負1.5個百分點。

AI 聯發科

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