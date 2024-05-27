精誠、零壹攻 ESG 商機

看好企業資安、AI應用與ESG需求持續增加，資服商精誠（6214）、零壹、東捷資訊等都加速相關業務布局。

精誠表示，持續發展生成式AI與ESG兩大關鍵議題，加速百工百業在生成式AI的落地應用，幫助企業核心知識可以留存與活用，目前在金融、製造、政府機關、百貨零售、醫療等產業皆已有成功導入案例，並持續發展多元ESG解決方案。

精誠強調，公司聚焦雲端、數據、資安、軟體開發以及維護維運等五大訂閱服務，除了因應金融上雲法規鬆綁，提供上雲所需的核心資料加密備份服務外，也積極布局資安市場，強化企業資安防護需求。

零壹為強化雲策略布局，已成立「聯壹數位」子公司，致力提供完整多元的數位化解決方案，包括IT雲原生基礎架構、多雲平台管理MSP服務、AI基礎架構建置與大數據應用等。零壹表示，除代理與銷售三大公有雲外，因應雲服務的普及，更多企業將採用雲原生架構和混合雲模式，因此，提供雲遷移、雲管理和安全服務的需求將會持續增加。

東捷資訊總經理陳春旭表示，今年在ERP等軟體授權維護客戶續約率達九成，為營運奠定穩健發展基礎。