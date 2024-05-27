快訊

竹市東區大樓火警 2勇消入內搜救疑氣瓶耗盡 倒樓梯間殉職

3C保母養出「會聽不會講」的娃 去年增萬名遲緩兒

時空錯亂…綠昔日國會改革主張 今成藍白「毀憲亂政」？

精誠、零壹攻 ESG 商機

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

看好企業資安AI應用與ESG需求持續增加，資服商精誠（6214）、零壹、東捷資訊等都加速相關業務布局

精誠表示，持續發展生成式AI與ESG兩大關鍵議題，加速百工百業在生成式AI的落地應用，幫助企業核心知識可以留存與活用，目前在金融、製造、政府機關、百貨零售、醫療等產業皆已有成功導入案例，並持續發展多元ESG解決方案。

精誠強調，公司聚焦雲端、數據、資安、軟體開發以及維護維運等五大訂閱服務，除了因應金融上雲法規鬆綁，提供上雲所需的核心資料加密備份服務外，也積極布局資安市場，強化企業資安防護需求。

零壹為強化雲策略布局，已成立「聯壹數位」子公司，致力提供完整多元的數位化解決方案，包括IT雲原生基礎架構、多雲平台管理MSP服務、AI基礎架構建置與大數據應用等。零壹表示，除代理與銷售三大公有雲外，因應雲服務的普及，更多企業將採用雲原生架構和混合雲模式，因此，提供雲遷移、雲管理和安全服務的需求將會持續增加。

東捷資訊總經理陳春旭表示，今年在ERP等軟體授權維護客戶續約率達九成，為營運奠定穩健發展基礎。

AI 布局 資安

延伸閱讀

數位部三箭策略 首推打詐通報查詢網、建「台版AI矽谷」2026拚兆元產值

ESG最前線／承攬商管理 科技幫大忙

期貨商論壇／永續期 分批布局

4檔台股ETF收盤創新高 00923今年來漲近二成最佳

相關新聞

戴爾搶市 帶旺廣達、鴻海

美國PC大廠戴爾（Dell）全力搶攻AI商機，陸續推出AI伺服器以及AI PC新品，助攻廣達（2382）、鴻海、英業達、...

精誠、零壹攻 ESG 商機

看好企業資安、AI應用與ESG需求持續增加，資服商精誠（6214）、零壹、東捷資訊等都加速相關業務布局。

帆宣在手訂單逾600億

半導體設備與無塵室業者帆宣（6196）今天將舉行股東常會，董事長高新明在致股東報告書中表示，在總體經濟及半導體成長預期下...

聯電新加坡擴建新廠2026年投產 法人估今年EPS 4.3元

聯電（2303）新加坡 Fab 12i舉行第三期擴建新廠的上機典禮，首批機台設備到廠，象徵建立新廠的重要里程碑。2022...

鴻海、仁寶 AI題材聚焦

代工三雄鴻海、緯創、仁寶股東會本周接力登場，市場聚焦鴻海、緯創的輝達「地表最強AI晶片」GB200伺服器出貨情況，以及各...

半導體六強股東會受矚目 市場關注下半年展望

半導體六強包括聯電、聯發科、聯詠、瑞昱、信驊、世芯-KY等，都將於本周召開股東會，外界關注相關廠商於會中，是否會釋出對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。