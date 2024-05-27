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戴爾搶市 帶旺廣達、鴻海

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

美國PC大廠戴爾（Dell）全力搶攻AI商機，陸續推出AI伺服器以及AI PC新品，助攻廣達（2382）、鴻海、英業達、緯創等供應鏈。戴爾預計美國時間30日公布上季財報與展望，法人普遍偏多看待，預期將為主要協力廠後市再吞定心丸。

分析師看好，戴爾AI伺服器產品線火力全開，預期2025會計年度AI伺服器營收將達100億美元，隨著戴爾出貨喊衝，台鏈同步受惠。

台灣代工廠與戴爾合作密切，廣達、鴻海、英業達、緯創分別供應基板、主機板設計等關鍵組件，目前已逐步生產，預計第4季量產。

業界人士分析，目前市面上主要AI伺服器都是基於輝達的AI晶片打造，戴爾新一代AI伺服器也不例外。

據悉，目前戴爾已推出的AI伺服器產品，除了已知的H100 GPU，還有搭載今年才推出的次世代Blackwell架構B100 GPU，該款最新AI伺服器組裝訂單主要由鴻海集團操刀，隨出貨量逐步擴大，將助攻協力廠營運。

緯創方面，則傳出搶下戴爾最新AI伺服器主機板（L6）部分訂單，並供應B100基板。

AI 伺服器 戴爾

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