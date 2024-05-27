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帆宣在手訂單逾600億

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
帆宣董事長高新明 (本報系資料庫)
帆宣董事長高新明 (本報系資料庫)

半導體設備與無塵室業者帆宣（6196）今天將舉行股東常會，董事長高新明在致股東報告書中表示，在總體經濟及半導體成長預期下，預估今年帆宣營運將力求維持穩定或小幅成長。她先前並透露，伴隨帆宣台南六廠明年完工導入量產，2025年營運可望持續升溫。

帆宣目前在手訂單維持超過600億元高檔，今年可望穩健成長。考量通膨與物料漲價，高新明定調今年帆宣營運目標為「節省成本，創造利潤」。

高新明引用台積電先前於法說會中宣布，估計2024年台積電資本支出介於280億美元至320億美元，而其2023年資本支出為304.5億美元，據此推演出帆宣今年展望。

帆宣今年首季營收146.15億元，季減4%，年增5.25%，為單季史上第三高。高新明指出，第2季尚努力中。目前觀察看客戶需求並未快速拉升，估計要6月之後會較明朗，下半年到年底的需求可望逐步走揚。

高新明並看好2025年帆宣營運成長，主要因應客戶端的需求。帆宣興建中的台南六廠即將於明年投產並逐步放量。該廠是因應客戶大尺寸設備的訂單需求，估年產值約達10億元。

近年來，帆宣加速伴隨客戶赴海外建廠的國際化腳步，除了因應台積電赴美、日本及德國布局。在地緣政治的考量下，帆宣大陸無錫廠已分別遷移到越南海防、及緬甸生產及出貨。另外，帆宣2023年就已赴德國德勒斯登承租辦公室與宿舍，派駐人力開始服務當地半導體廠。

台積電 帆宣

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