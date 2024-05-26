鴻海、仁寶 AI題材聚焦

代工三雄鴻海（2317）、緯創（3231）、仁寶（2324）股東會本周接力登場，市場聚焦鴻海、緯創的輝達「地表最強AI晶片」GB200伺服器出貨情況，以及各代工廠今年AI伺服器展望前景，同時，緯創、仁寶今年股東會都將全面改選董事，交棒傳承議題將備受矚目。

鴻海將在5月31日舉行股東會。外界預期，該公司在AI伺服器的進度，尤其是最新輝達GB200 AI伺服器出貨狀況，將成為外界關注焦點。另外，鴻海董事長劉揚偉之前赴歐洲訪問，該公司在歐洲傳統車廠布局的進度，預料也將成為外界關注議題之一。

鴻海第1季AI伺服器業績年增200%，季增幅也有雙位數，占整體伺服器營收比重接近四成，今年AI伺服器占比逐季提升，全年維持占整體伺服器營收四成的目標。

緯創將於5月30日召開股東會，市場將聚焦輝達在Hopper架構AI伺服器基板出貨情況，及GB200運算板出貨進度；另外，緯創上（4）月入股經緯航太，切入無人機、航太市場，預料也將成為市場關注焦點。

緯創今年股東會將全面改選董事，接班梯隊正式出爐，因應緯創傳承布局，被外界視為中生代接班人選的現任總經理林建勳將首度入列董事會。

仁寶將於5月31日召開股東會，全面改選董事，現任董事長許勝雄將於此次股東會卸任，改以金仁寶集團總裁身分，繼續指導集團長期事業發展方向與策略，董座則以現任副董事長陳瑞聰接任呼聲最高。

市場將關注許勝雄卸任董座後，未來仁寶及金仁寶集團發展前景、「掠奪式」成長策略目前布局進度，及仁寶對今年AI PC、AI伺服器等產品出貨展望。