仁寶將滿40歲！外資同步上修目標價至43.3元 賀喜意味濃
代工大廠仁寶（2324）將在6月1日慶祝創立滿40週年，近年團隊持續推動多角化經營，憑藉多年來積累的電子製造經驗，搭上最近火熱的AI人工智慧技術，成功搭上AI PC的龐大趨勢，帶動股價連連飆升，就連外資高盛證券也都將仁寶的目標價上修至43.3元，估值成功重返40元大關、與公司年滿40週年相互呼應，令市場感到驚喜不已。
對此，公司指出，仁寶電腦成立至今即將要滿40歲了，從1984到2024年的每一個瞬間，團隊都發自內心的充滿感激，自公司成立以來，每一刻都離不開各位夥伴及客戶的支持與鼓勵，團隊將在6月1日舉辦家庭日活動，找來旗下員工以及眷屬同樂。公司強調，仁寶致力將自身打造為幸福企業，隨著「CompalAI新紀元 」的到來，也將持續與大家一起攜手走向未來。
內部人士透露，仁寶6月1日的40週年暨家庭日活動，特地選在六福村舉辦，每位同仁可免費攜伴2位親朋好友，且公司提供定點接駁，而出席同仁人人都可以獲得精美的報到禮乙份，據悉，公司今年特地籌備盛大的40週年紀念活動，每一位同仁更都領到一件精美的紀念T恤，可見得公司對集團旗下各位員工的重視。
事實上，過去仁寶股價受低毛利率的iPad 代工業務拖累，多年來走勢多呈現疲弱、震幅較小，直到近年透過退出iPad 代工業務、調整旗下產品組合，毛利率終於有所回升、擺脫「茅山道士（毛三到四）」的窘境，並在AI PC題材加持之下，成功在去年12月底站上40元大關，更創下近13年新高。
對此，仁寶（2324）將於5月31日召開股東大會，全面進行董監改選，而近日市場傳出現任董事長許勝雄將退出董事會，並交棒給副董事長陳瑞聰，而現任總經理翁宗斌也將卸任，並由董事伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）接棒，雖然發言體系保持一貫作風，對外界傳聞不予置評，但也向《經濟日報》透露，該名長官為仁寶子公司Auscom Engineering Inc.執行副總裁，也是仁寶PCBG事業群的執行副總。
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