晶心科 今年拚業績增長三成

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

處理器矽智財（IP）廠商晶心科（6533）昨（24）日召開股東會，該公司董事長林志明表示，今年業績仍以成長三成為目標。外界推算，晶心科今年業績將連八年創新高。

晶心科去年營收首度超越10億元大關，但每股淨損2.01元，主要是投入高階處理器IP研發的專案成本大幅增加所致。該公司今年累計前四月合併營收3.48億元，年增17.8％，今年首季每股淨損1元。

晶心科去年底推出其第一個高階產品，展望今年，林志明指出，該公司進行中的高度成長策略，策略投資於研發，今年起還有多個高階處理器IP產品將逐一發表上架。另外，除了新竹總部的設計中心，晶心科在北美設立的四個設計中心均已完成。

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