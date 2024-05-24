正崴自結 4月股純益0.3元

經濟日報／ 記者蕭君暉╱台北報導

正崴（2392）昨（24）日公布4月自結稅後純益1.4億元，年增69%，每股純益（EPS）0.3元，法人認為，正崴今年業績可望逐季增長，看好下半年旺季效應。

正崴昨天股價下跌1.1元，收72.2元，成交量5.72萬張，並突破五日、10日、20日與60日均線，三大法人近五個交易日合計買超7,000多張，該公司自5月中旬股價約49.5元起漲以來，短線漲幅超過45%。

正崴受惠旗下零組件、系統與電源產品需求回溫，加上轉投資的森崴能源營運將漸入佳境，今年前四個月營收260.22億元，相較於去年同期增加4.94%，營運團隊看好今年營運可望優於去年，森崴也將進入為期兩年的工程款認列高原期，可望同步挹注正崴的業績。正崴越南產能也會持續擴張。

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