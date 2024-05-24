富采高層輪調 加速轉型

富采（3714）昨（24）日宣布多項重要高階人事異動案，經董事會決議，旗下子公司晶電董事長兼任總經理范進雍與隆達董事長兼任總經理唐修穆職務將進行輪調，自2024年7月1日起，唐修穆將任晶電董事長兼總經理，范進雍則任隆達董事長兼總經理。此外，富采財務長暨發言人張博儀自即日卸任，並由劉興嘉接任。

富采董事長彭双浪積極推動集團的變革轉型，從經營策略、組織融合及人才培育等多方面同時推進。透過此次高階主管的輪調，上下游合作將更為緊密，可加速推進富采「3+1長期發展策略」，讓集團在車用、先進顯示、智能感測三大應用領域與新興市場的技術和產品布局更完善。

富采指出，透過此次高階主管職務輪調安排，范進雍與唐修穆能夠延伸原有的專業領域，在不同市場應用、技術發展、營運規劃、策略和執行都能有更完整的整合歷練，在未來事業發展上更具專業和領導彈性。相信透過兩位的輪調，不只將合作共創榮景，更能以One Ennostar揭櫫發展「3+1長期發展策略」，進一步提升富采集團於光電半導體產業的競爭力。

富采指出，范進雍擁有光電產業完整的管理經歷，曾擔任生產、物流管理、品質、行銷業務管理等重要職務，在擔任晶電高階主管期間更引領晶電揮別過去LED產業的削價競爭，不僅積極優化產品組合，更匯聚母集團富采控股的資源，前瞻部署次世代顯示技術 Micro LED，在先進顯示、智能感測、車用等領域皆與客戶共同研發具市場性的應用產品。

富采指出，唐修穆熟悉LED磊晶與晶粒技術及製造領域，在隆達任職期間更負責智能化供應鏈推動、上下游資源整合、前瞻技術開發、背光產品事業、中國大陸廠區建設及運營等重要任務，對製程研發、生產和供應鏈管理、業務和營運等領域皆積累了豐富的領導經驗。過去幾年，更在集團重點發展3+1的車用領域上，領導團隊具體導入歐美主要客戶的光電模組重要專案。