Gogolook走著瞧 收購防詐服務商ScamAdviser

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
Gogolook收購防詐服務商ScamAdviser 圖／經濟日報提供
Gogolook收購防詐服務商ScamAdviser 圖／經濟日報提供

Gogolook走著瞧（6902）昨（24）日宣布，為強化全球防詐能量，董事會通過以450萬歐元（折合新台幣1.56億元）取得防詐服務商ScamAdviser的100%股權，預計今年第3季前完成交割。Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫指出，此交易為Gogolook開啟「跨入歐美市場」及「走進企業防詐服務」兩扇大門。

Gogolook指出， 期待藉由與ScamAdviser在防詐服務與區域上的互補性，在穩健的營運成長中，再添營收與獲利動能。展望未來，即使不含此收購後所併計的營收，今年目標持續穩定成長，未來合作有助於持續追求可獲利成長，今年目標獲利倍數成長。

郭建甫表示，在策劃進攻歐美市場之前，Gogolook組建多國籍的團隊，深耕多個亞洲國家，確立國際營運能力，有信心釋放ScamAdviser商業潛力，長期帶給公司跳躍性成長。

另一扇門是深入走進企業防詐服務。郭建甫表示，Gogolook從消費者防詐起家．ScamAdviser具備網域風險分析技術的獨特優勢，且已成功打入跨國企業的服務供應鏈，未來不僅強化企業端服務，加速掌握企業端服務的運作模式。

Gogolook指出，ScamAdviser掌握全球領先的網域風險評級技術，將有助於強化Gogolook網域防詐能力與資料庫護城河，增加電話與簡訊以外的數位保護場景，並透過強化資料源來建立AI時代的優勢，ScamAdviser累積多年企業客戶防詐經驗，有助Gogolook加速企業端服務的增長，去年來自企業端服務營收僅占4%，未來成長可期。

Gogolook表示，目前亞洲的營收占九成以上，未來Gogolook可望順利跨出亞洲，切入歐美新市場，增添長期成長動能。整合ScamAdviser的防詐能量後 ，將能夠以更完整與高品質的服務滿足全球客戶需求。

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