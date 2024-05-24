華通產品結構優化 添動能

HDI龍頭廠商華通（2313）預期2024年消費性電子出貨溫和復甦，同時在衛星應用產品持續維持高成長，並持續耕耘AI伺服器、高速網通等系統性HDI產品的開發與認證，期望在今年產品結構優化，搭配泰國廠的量產，明年迎來加速增長。法人估計，華通身為低軌衛星用板龍頭供應商，今年衛星板出貨相較去年將倍數成長。

華通今年首季營收及獲利繳出年增的成績單，法人看好，華通受惠美系客戶的平板電腦發表新機，試圖重振去年萎靡不振的平板電腦市場，並搭上AI NB題材帶動主板HDI設計升級，有助於HDI產能利用率提升。

在低軌衛星業務方面，相關的衛星以及寬頻網路市場規模預估未來十年內將達到上百億美元，法人評估，華通囊括Starlink、Kuiper、oneweb等訂單，為全球主要的LEO用板供應商，加上公司持續調整台灣區產能、設立泰國廠積極接單生產，相對去年可望有倍數成長。

華通4月營收58.58億元為同期新高，公司對於上半年的傳統淡季審慎樂觀，積極調整體質並且致力開發新產品，與各客戶保持良好的溝通與應變彈性。

華通也提到，泰國廠將於今年第2季完成廠房建設後陸續添置設備，期望第4季試產。