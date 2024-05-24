通吃輝達、超微和英特爾訂單 健策準備重返千金股

台股24日開低，終場收21,565.34點，下跌42.09點，AI股中散熱族群漲跌互見，散熱股王健策（3653）開低走高，盤中一度衝達1,005元，突破千元關卡，可惜盤中漲勢縮減，終場以991元收盤，上漲21元，漲幅2.16%。

輝達（Nvidia）公布上季財報，截至4月28日的第1季營收260億美元，年增262%，明顯優於市場預期的246.9億美元，連續三個季度成長超過二倍；剔除某些項目的每股盈餘為6.12美元，較分析師先前預測的每股盈餘5.65美元優。

展望本季，預估營收280億美元，高於 LSEG 數據顯示分析師預期的266.1億美元； 輝達還宣布拆股計畫，1股拆為10股，使其股票更易流通，預計6月10日生效。

輝達上季財報營收及獲利明顯優於市場預期，周四股價上漲9.3%，以1,037.99美元收盤，創下收盤新高；Nvidia股價大漲突破1,000美元關卡，台股AI股則是漲多跌少，由股王信驊漲停衝上天價3,695元領軍，股后世芯-KY、力旺、祥碩、嘉澤等千金AI概念股也都是上漲表現。

散熱族群的健策、雙鴻、廣運也是上漲走勢，健策早盤以967元開低，一度下滑至965元，盤中翻紅則曾衝高到1,005元，再度衝上千金，不過並未站穩千元關，終場收在991元，市場看好後續有望再挑戰千元關卡，重返千金股行列。

健策4月營收10.99億元，月增0.5%、年增22.09%，為近8個月以來高點，累計前4月營收39.63億元，年增6.4%，健策積極卡位AI伺服器商機，與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾等晶片大廠保持密切合作關係，預料今年起均熱片出貨量有望大幅成長，挹注業績成長。