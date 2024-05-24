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機器人軍團衝！所羅門再衝、昆盈爆量攻 這2檔鎖漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股24日開低，終場收21,565.34點，下跌42.09點，機器人軍團仍擔綱盤面上的強勢指標，所羅門（2359）重整再往上，昆盈（2365）爆量大漲，羅昇、聰泰更是衝上漲停鎖死，成為盤面上的亮點。

台股早盤以21,442.67點開出，下跌164.76點，權王台積電跳空以858元開出，下跌17元，盤中跌勢縮小，終場收在867元，下跌8元，大盤指數終場收低，各類股中以航運股漲勢最強，終場收漲2.67%。

機器人概念股挾著輝達（Nvidia）及6月將登場的台北國際電腦展題材，近日來持續成為盤面上的強勢指標，尤以所羅門從3月19日以來一路走高的氣勢最為強勁，帶領機器人股持續上漲，所羅門在23日股價衝上新高後反轉向下，終場翻黑收盤，24日重整再往上攻，以171.5元收盤，上漲8.5元，漲幅5.21%。

昆盈近日股價強漲，達公布注意交易資訊標準，23日公告4月稅後純益1,100萬元，年增15%，每股純益（EPS）0.06元，年增15%；今年第1季稅後純益3,500萬元，年增87%，是近六個季度以來高點，EPS為0.16元。

昆盈24日以30元開出，一度拉升至30.9元，終場收在29.9元，上漲1.75元，漲幅6.21%，成交量爆出14萬6,278張，居台股第二大成交量，僅次於宏碁。

另外，羅昇一開盤就以40.95元漲停開出，一路鎖死到收盤，排隊買單超過3,000張；聰泰以153元平盤開出後走高，股價衝上漲停168元鎖死到收盤，排隊買單超過1.5萬張。

上漲的機器人股還包括，盟立、百達-KY、宜鼎、穎漢收盤漲幅都超過半根漲停板，廣運、永彰收盤上漲逾4%，佳能及凌華收盤漲幅逾3%，廣明收盤漲幅逾2%。

機器人 漲停

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