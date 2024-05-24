台股盤中跌幅收斂 下跌42點收21,565點 台積電跌8元

美股周四（23日）收盤下挫影響台股投資人追價意願，台股24日開低後在平盤下起伏，盤中曾挫低至21,381.25點，終場指數收盤下跌42.09點，收盤指數21,565.34點，成交量4,134.53億元；本周上漲306.87點。台積電（2330）收盤下跌8元，收盤價867元。

今日成交金額大且上揚者，包括：長榮（2603）、所羅門（2359）、鴻海（2317）、宏碁（2353）、世芯-KY（3661）、矽統（2363）、光寶科（2301）、廣運（6125）、華城（1519）、高力（8996）、旺矽（6223）、泰碩（3338）、創意（3443）及昆盈（2365）；成交金額大且股價疲軟者，包括：一詮（2486）、奇鋐（3017）、迎廣（6117）、正崴（2392）、聯詠（3034）、聯電（2303）、華星光（4979）、燿華（2367）、中信金（2891）、華通（2313）、保瑞（6472）、頎邦（6147）及大亞（1609）。

第一金投顧表示，外資連兩買顯示市場對於6月COMPUTEX 展及Apple全球開發者大會呈正向看待，預期資金將重回AI及景氣復甦相關個股，包括IC設計、機器人、水冷散熱、手機、PC/NB及Server組裝等。選股回歸基本面，尋找高成⻑型、高殖利率保護的個股，大型股找低基期AI權值股，中小型股留意具成⻑潛力、虧轉盈等轉機股，漲多個股可等待拉回再作⻑線布局，操作嚴控資金持股水位、慎防修正風險。