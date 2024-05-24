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伺服器商機加持 信驊盤中再攻漲停、穩坐股王寶座

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）在未來AI伺服器、伺服器等市場需求持續升溫效應下，今年BMC晶片出貨將可望全面回升，且法人推估，信驊全年營收有望挑戰年成長四成以上水準。信驊24日盤中股價開盤隨即攻高並站上漲停，穩坐股王寶座。

信驊今日開盤股價表現強勁，開盤隨即攻上漲停，雖然一度打開，但目前又再度鎖回漲停位階，目前價格達到3,695元，不僅一舉突破自身股價新高價位，更持續穩坐股王寶座。

法人指出，信驊今年順利搭上AI伺服器商機，加上一般伺服器需求回溫，使信驊BMC晶片出貨重回成長軌道，雖然目前仍主要以AST2600為主要出貨產品，不過新款的AST2700有望在明年問世，屆時將成為信驊業績成長的新動能。

信驊公告4月合併營收為4.16億元、月成長15.8％、年增82.4％，寫下17個月以來新高。累計今年前四月合併營收達14.29億元，寫下歷史同期次高，相較去年同期大幅增加59.3％。

伺服器 信驊

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