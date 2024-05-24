志超擴張越南布局
志超（8213）昨（23）日召開法說會，公司表示，今年積極衝刺越南廠產能，藉此掌握北越電子聚落客戶群及開發新產品線。
志超昨天並公告，斥資6,000萬元取得福友私募股權有限合夥。
志超表示，電腦產品線（AI PC）及車載產品線持續投入，穩固集團產能均衡配置，同時衝刺越南廠產能以掌握北越電子聚落客戶群及開發新產品線。
志超進一步說明，旗下越南廠設立時間為2023年第3季，主要生產產品筆電、TFT LCD、車用、網通。至於高雄與總部桃園則維持不變。
志超目前合計月產能約850萬平方呎，主要產品為TFT LCD光電板 、TV主板、NB板、車用板，終端應用產品為顯示類應用電視、顯示器、電腦、公共資訊顯示器（PIDs）。
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