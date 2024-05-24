詮欣今年全年毛利率將維持高檔

連接器廠詮欣（6205）昨（23）日舉行法說會，董事長吳連溪表示，今年業績將逐季增長，包括智慧座艙、天線、鏡頭與車聯網等車用連接器相關產品都是帶動成長的主要動能。法人預估，詮欣今年業績可望年增20%，第2季業績將季增兩成，全年毛利率維持首季水準。

詮欣表示，今年車用營收占比目標達20%到25%，明年放大為30%到35%，2026年再成長至40%到45%。

該公司今年首季車用營收占比近20%，消費與PC小於10%，工業電腦近60%，網路通訊占10%到13%。

針對毛利率展望，吳連溪說，金價與銅價等原物料價格上漲，對詮欣影響不大，主因公司低毛利產品比重持續降低，並朝向高毛利產品去生產。

詮欣內部估算，車用毛利率約35%、消費電子40%以上、工業電腦毛利率45%、 PC約20%到25%、網路通訊約30%到35%。

產能方面，他說，規劃今年底在東南亞設廠，主要是歐洲客人有工廠，詮欣把設備移過去就可以生產，至於美國目前沒有考慮。