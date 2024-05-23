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輝達財報加持 緯穎股價改寫新高、擠下世芯成為千金股后

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影

輝達（Nvidia）昨日財報亮眼，激勵台股23日盤中最高達21668.84點，終場收在21607.43點，盤中、收盤皆創歷史新高，盤面上千金股再度洗牌，緯穎（6669）終場收在2,740元，漲幅達5.58%，創下新高的同時，擠下世芯-KY（3661）成為股后。

緯穎受惠輝達首季財報優於投資人預期，股價開高走高，早盤以2,615元開出，終場收在最高2,740元，漲幅達5.58%，創下歷史新高，成交量1,910張。 

緯穎今日清晨宣布，董事會已於22日通過總經理人事異動，公司總經理暨執行長張順來因健康因素，將轉任 Technology Advisor。而公司新聘林威遠擔任總經理一職，而這項人事異動案將於6月1日起正式生效。

美系外資在昨日輝達發布營收之前，釋出最新觀點認為，在台廠AI供應鏈部分，大摩按讚14家業者，其中包含台積電（2330）、京元電子（2449）、信驊（5274）、緯創（3231）、鴻海（2317）、技嘉（2376）、廣達（2382）、華碩（2357）、緯穎、台達電（2308）、金像電（2368）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、致茂（2360）。

緯穎4月營收219.63億元，由於3月逢季底出貨量拉升，墊高營收基期，月減17.2%，但較去年同期成長20.8%，並創歷年同期新高；前4月累計營收915.91億元，年減0.88%。

緯穎單季毛利率續站穩一成大關、達到11.1%，營益率衝上8.4%，三率同寫新高，稅後純益47.07億元，季增33.9%，年增42.7%，每股純益26.92元，單季獲利與每股純益同締新猷，開始收割AI伺服器商機帶來的甜美果實。

台積電 營收 緯穎 財報 輝達

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