Nvidia 助攻機器人股漲不停 所羅門創天價外這幾檔漲停

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳帶起機器人概念股的漲勢，所羅門股價從3月19日起一路狂飆，23日再創歷史新高價，盤中一度衝達182元，在輝達財報及財測報喜、台北國際電腦展6月將登場等題材不斷下，多檔機器人股也是持續大漲表態，昆盈（2365）、正崴（2392）、羅昇（8374）等同步飆上漲停。

輝達美國時間3月18日舉行「GTC 2024」大會首日，執行長黃仁勳在開幕演說最後，無預警宣布推出人形機器人計畫，台上出現一大排人形機器人，且與機器人逗趣互動，他表示，將建立擁有生成式AI人形機器人的硬軟體平台。

業界解讀，黃仁勳宣告輝達認為AI結合人形機器人的時代已經到來，預期將有機會引爆機器人產業新一波熱潮，台廠包括廣明（6188）、鴻準（2354）、凌華（6166）、樺漢（6414）、所羅門（2359）等都可望受惠。

黃仁勳將在台北國際電腦展 COMPUTEX 2024前訪台，黃仁勳去年在電腦展前來台，帶動AI股的上漲狂潮，今年AI仍是產業重要趨勢，市場高度關注黃仁勳再度訪台，相關AI概念股、機器人概念股是否受到進一步的激勵，再出現新一波的行情。

黃仁勳的一席話，帶領出機器人概念股一波的漲勢，尤其是所羅門股價從3月19日起一路狂飆，23日以173元開高後一度衝達182元，續創歷史新高，統計2個月以來漲幅高達343.36%。

所羅門持續創新高，多檔機器人股也持續漲停表態，昆盈以27.35元開高後衝上漲停28.15元，連拉3根漲停，創2010年10月以來的新高；羅昇一開盤就以漲停37.25元開出後鎖死，拉出第2根漲停；正崴以71元開高後衝上漲停73.3元鎖死，排隊買單逾萬張。