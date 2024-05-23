Nvidia 財報優於預期 AI 後勢可期 光寶科盤中一度漲停

輝達（Nvidia）上季財報優於預期，執行長黃仁勳表示，名為 Blackwell 的下一代AI GPU 將帶來更多成長，此消息對激勵AI電源供應器概念股23日股價亮，其中光寶科（2301）一度拉升至漲停113.5元，創下三月底以來新高，後續漲幅稍有收斂，盤中漲幅逾8%，其餘台達電（2308）同樣呈現上漲。

輝達截至4月28日的第1季營收入成長逾兩倍至260億美元。剔除某些項目的每股盈餘為6.12美元。分析師此前預測營收為247億美元，每股盈餘為5.65美元。

輝達的資料中心部門目前是其最大銷售來源，營收較去年同期狂增427%到226億美元，遊戲晶片的營收則增長18%到26.5億美元。分析師此前預估，資料中心和遊戲部門的營收分別為210億美元和26億美元。

光寶科董事長宋明峰日前在致股東報告書中指出，今年全球升息周期逐漸進入尾聲，通膨可望趨緩，景氣復甦略顯溫和，資料中心、電動車、5G應用與智慧電網等快速發展，今年光寶AI伺服器電源的營收相較伺服器電源規模，將自去年個位數占比大幅提升至雙位數。

此外，自主開發的資料中心等級液冷系統預計進入測試階段；持續擴大傳統企業用伺服器電源及網通電源的市占率，帶動整體營運成長。

光寶科4月合併營收106億元，月減約2%、年減11.9%。在雲端運算及高階伺服器電源營收成長帶動下，累計今年前四月合併營收394億元，年減14.7%。