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Nvidia 財報亮 散熱族群熱度不減 這檔盤中改寫歷史新高價

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
輝達（Nvidia）22日公布財報亮眼，營收與去年同期相比暴增262%。路透
輝達（Nvidia）22日公布財報亮眼，營收與去年同期相比暴增262%。路透

輝達（Nvidia）22日公布財報亮眼，營收與去年同期相比暴增262%，比投資人的高度預期更優，帶動23日散熱族群股價勁揚，其中由奇鋐（3017）領軍，盤中一度拉升至725元，首度站上7字頭，改寫歷史新高價，而健策（3653）漲幅逾4%，尼得科超眾上漲逾3%，雙鴻（3324）、泰碩（3338）等也有超過2％的漲幅。

輝達上季財報優於預期，展望本季，輝達預估計營收可達280億美元，高於 LSEG 數據顯示分析師預期的266.1億美元。黃仁勳表示，名為 Blackwell 的下一代AI GPU 將帶來更多成長。他在與分析師的電話會議上說：「今年我們將看到大量的 Blackwell 營收。」

輝達截至4月28日的第1季營收入成長逾兩倍至260億美元。剔除某些項目的每股盈餘為6.12美元。分析師此前預測營收為247億美元，每股盈餘為5.65美元。

輝達還宣布未來拆股計畫，1股拆為10股，使其股票更易流通，預計6月10日生效。同時，現金股利提高150%至每股10美分，在拆分後派發，所以拆分後，股息將為每股1美分。

奇鋐4月營收51.8億元，月增2.1%、年增7.7%，累計今年前四月營收204.96億元，年增23.1%。奇鋐液冷散熱將在今年下半年起小量出貨，並於2025年呈現爆發性成長。

雙鴻4月營收12.16億元，月增6.9%、年增41.1%，創歷史同期新高，雙鴻累計今年前四月營收43.65億元，年增5.4%。雙鴻指出，4月營收成長主因來自客戶對水冷板的需求增加，不僅舊案出貨提升，新案也開始量產出貨，推升整體營運動能轉強。

營收 輝達

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