雄獅電商推團體旅遊產品

旅行社龍頭雄獅（2731）昨（22）日宣布，旗下轉投資的旅遊電商AsiaYo，首度推出了團體旅遊的商品，利用擅長的AI科技流程再創更多元的旅遊服務，同時將全球各地的團體旅遊納入平台之中，補足線上旅遊最重要一塊拼圖，為營運添動能。

AsiaYo過去素有台版Airbnb之稱，近年持續擴大業務版圖，近期突破以往OTA（Online Travel Agency線上旅遊業）以自由行商品為主的業務框架，開始推團體遊產品，大股東雄獅旅遊將受惠。

AsiaYo行銷長游棨元表示，公司今年首度在平台中加入了團體旅遊這項商品，過去的營運內容是以訂房的業務起家的網路平台，隨著多年過去，不斷的進化增加了露營、郵輪、一日遊、滑雪、馬拉松、酒店式公寓等項目，以符合市場潮流的變遷，並隨時依據消費者的需求動態調整商品。

游棨元表示，這次投入團體旅遊市場，首波將先以日本為主打，同時將發揮AI科技旅遊平台的優勢，舉例而言，傳統旅行社在旅客報名後都需人工收取護照核對資料內容，但AsiaYo透過AI程式的協助，自動化核對護照資料，即可透過AI完成旅客資料之上載，省去許多人工作業時間，這也將是未來旅遊業的趨勢。